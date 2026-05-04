В ЕС указали на разногласия из-за визита Фицо в Россию TEC: предстоящая поездка Фицо в Москву обнажила раскол в Евросоюзе

Реакция стран Евросоюза на предстоящий визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию продемонстрировала наличие серьезных разногласий внутри объединения, сообщает The European Conservative. Различные государства заняли противоположные позиции как по самой поездке, так и по связанным с ней решениям.

Запланированная поездка Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь подчеркнула острые разногласия внутри Европы, — говорится в статье.

По мнению аналитиков, ситуация отражает сохраняющееся отсутствие единой позиции среди членов ЕС по отношению к России. Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно указывали на необходимость сохранения каналов диалога, в том числе в контексте мирных инициатив и энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент России Владимир Путин планирует провести серию двусторонних переговоров с прибывающими в Москву иностранными лидерами. Среди них — Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко.