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06 июля 2026 в 18:57

Финансист назвал оптимальный срок вклада в 2026 году

Аналитик Вишневский: сейчас выгоднее держать деньги на краткосрочных вкладах

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Для того чтобы сохранить деньги в текущих условиях, лучше выбирать не долгие, а краткосрочные вклады, сообщил NEWS.ru аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. По его словам, благодаря таким вложениям можно получить рекордную доходность на пике цикла, что позволит распорядиться средствами более эффективно.

Если говорить о банковских вкладах, то в текущих условиях наиболее выгодно размещать средства на краткосрочных депозитах на срок от трех до шести месяцев либо в биржевых фондах денежного рынка, что позволяет получать максимальную доходность на пике цикла и сохраняет возможность быстрого перевода средств при изменении сигналов регулятора, — посоветовал Вишневский.

Повышение ставок по трехмесячным вкладам — следствие сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России, добавил аналитик. Кредитным организациям в условиях структурного дефицита ликвидности важно привлекать стабильный ресурс от населения для замещения дорогого фондирования, а короткий горизонт позволяет банкам гибко управлять стоимостью пассивов без фиксации убытков при возможном дальнейшем ужесточении ДКП, пояснил он.

Ранее крупнейшие российские финансовые организации после июньского заседания Банка России приняли решение повысить процентные ставки по вкладам сроком на три месяца. По итогам совета директоров регулятор снизил ключевую ставку девятый раз подряд, установив ее на уровне 14,25% годовых. На этом фоне средняя доходность по краткосрочным депозитам в 20 ведущих банках страны поднялась до 13,5% годовых.

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