Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 12:24

В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита

Депутат Панеш: накопительное страхование жизни может быть выгоднее депозита

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Накопительное страхование жизни может оказаться более выгодным, чем банковский депозит, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, такой продукт позволяет защитить семью от потери кормильца или сформировать накопления для детей.

Накопительное страхование жизни сочетает в себе функцию накопления и страховой защиты. Вы регулярно вносите средства, они инвестируются, а по завершении срока вы получаете накопленный капитал. В отличие от депозита, здесь предусмотрен страховой случай: в случае вашей смерти компания выплачивает оговоренную сумму вашим наследникам. Рассмотрим три типичные ситуации. Сценарий первый — защита от потери кормильца. Допустим, у семьи есть ипотечный кредит на 5 млн рублей, и муж является основным добытчиком. Оформив НСЖ на сумму, равную остатку по кредиту, вы гарантируете, что в случае гибели заемщика страховка полностью погасит долг перед банком, — поделился Панеш.

Он пояснил, что если кормилец доживет до конца договора, он получит накопленные средства, которые можно использовать для частичного досрочного погашения ипотеки. В случае страхового случая, по словам депутата, выплачивается полная сумма капитала. Парламентарий пояснил, что обычный вклад такой защитой не обладает.

Сценарий второй — долгосрочные накопления для детей. Если вы хотите, чтобы к совершеннолетию ребенка у него была сумма на образование или первый взнос за жилье, НСЖ на 10–15 лет может стать оптимальным решением. Среднегодовая доходность по таким программам достигает 15–18% в зависимости от выбранной стратегии. При этом капитал не облагается налогом, а страховка защищает накопления в случае несчастного случая с родителем. Альтернатива — банковский вклад со ставкой 16–18% годовых, но проценты по нему облагаются налогом, а при досрочном снятии теряется доходность, — добавил Панеш.

Он подчеркнул, что без корпоративной пенсионной программы НСЖ может стать эффективным способом накопления дополнительного капитала к пенсии. По словам депутата, при ежегодном взносе в 50 тыс. рублей в течение 20 лет и средней доходности 12–14% годовых, к концу срока можно накопить около 3 млн рублей.

Ранее доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что получить высокий доход по банковским вкладам все еще реально. Однако, по ее словам, такая возможность постепенно сокращается.

Власть
россияне
вклады
депозиты
деньги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эффект объятий: почему многослойный текстиль помогает расслабиться
Убивший бизнесмена в баре киллер два года гулял на свободе
Близкая к Трампу активистка приехала в Киев
Голикова раскрыла статистику многодетных семей за пять лет
Россиян успокоили касаемо красных квитанций за ЖКУ
Поддубный рассказал, как жители Северодонецка встречали российскую армию
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников
Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.