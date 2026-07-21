В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита

Накопительное страхование жизни может оказаться более выгодным, чем банковский депозит, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, такой продукт позволяет защитить семью от потери кормильца или сформировать накопления для детей.

Накопительное страхование жизни сочетает в себе функцию накопления и страховой защиты. Вы регулярно вносите средства, они инвестируются, а по завершении срока вы получаете накопленный капитал. В отличие от депозита, здесь предусмотрен страховой случай: в случае вашей смерти компания выплачивает оговоренную сумму вашим наследникам. Рассмотрим три типичные ситуации. Сценарий первый — защита от потери кормильца. Допустим, у семьи есть ипотечный кредит на 5 млн рублей, и муж является основным добытчиком. Оформив НСЖ на сумму, равную остатку по кредиту, вы гарантируете, что в случае гибели заемщика страховка полностью погасит долг перед банком, — поделился Панеш.

Он пояснил, что если кормилец доживет до конца договора, он получит накопленные средства, которые можно использовать для частичного досрочного погашения ипотеки. В случае страхового случая, по словам депутата, выплачивается полная сумма капитала. Парламентарий пояснил, что обычный вклад такой защитой не обладает.

Сценарий второй — долгосрочные накопления для детей. Если вы хотите, чтобы к совершеннолетию ребенка у него была сумма на образование или первый взнос за жилье, НСЖ на 10–15 лет может стать оптимальным решением. Среднегодовая доходность по таким программам достигает 15–18% в зависимости от выбранной стратегии. При этом капитал не облагается налогом, а страховка защищает накопления в случае несчастного случая с родителем. Альтернатива — банковский вклад со ставкой 16–18% годовых, но проценты по нему облагаются налогом, а при досрочном снятии теряется доходность, — добавил Панеш.

Он подчеркнул, что без корпоративной пенсионной программы НСЖ может стать эффективным способом накопления дополнительного капитала к пенсии. По словам депутата, при ежегодном взносе в 50 тыс. рублей в течение 20 лет и средней доходности 12–14% годовых, к концу срока можно накопить около 3 млн рублей.

Ранее доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что получить высокий доход по банковским вкладам все еще реально. Однако, по ее словам, такая возможность постепенно сокращается.