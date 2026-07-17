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17 июля 2026 в 03:22

Россиянам подсказали, как сохранить доходность вкладов

Финансист Валишвили напомнила об ограниченном времени на высокий доход по вкладу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Получить высокий доход по банковским вкладам возможно, однако такая возможность постепенно сокращается, сообщила агентству ПРАЙМ доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Она объяснила, какие инструменты помогут сохранить выгодную доходность.

Эксперт отметила, что сейчас наиболее привлекательные условия банки предлагают новым клиентам и при размещении «новых денег». Максимальные ставки, по ее словам, чаще всего доступны по депозитам сроком до шести месяцев.

Тем, кто намерен разместить средства на длительный период, Валишвили рекомендовала обратить внимание на вклады, доходность которых привязана к ключевой ставке. Такие продукты автоматически пересчитываются при изменении ставки, поэтому вкладчику не требуется предпринимать дополнительные действия.

Финансист также посоветовала применять стратегию «лесенки», разделив накопления между депозитами на три, шесть и двенадцать месяцев. Такой подход позволяет регулярно получать доступ к части средств, сохраняя при этом привлекательную среднюю доходность.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще отказываться от банковских депозитов в пользу приобретения квартир, указал NEWS.ru директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. Ставки по вкладам постепенно снижаются, а инфляция продолжает расти, поэтому граждане ищут новые способы сохранения капитала.

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Россиянам подсказали, как сохранить доходность вкладов
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