Стало известно, продолжают ли россияне хранить деньги на депозитах Эксперт Ушаков: в РФ стали чаще отказываться от депозитов в пользу покупки жилья

Россияне стали чаще отказываться от банковских депозитов в пользу приобретения квартир, заявил NEWS.ru директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. По его словам, ставки по вкладам постепенно снижаются, а инфляция продолжает расти, поэтому граждане ищут новые способы сохранения капитала.

Постепенное снижение процентных ставок после пиковых значений и инфляция меняют поведение аудитории на рынке недвижимости. Квартиры все чаще приобретают для сохранения сбережений. В нынешних условиях жилплощадь остается самым стабильным и консервативным методом сохранения капитала, служит антиинфляционным якорем и позволяет зафиксировать ценность накоплений в осязаемом активе. Так на первый план выходит тип клиентов, чья цель — не срочный переезд, а долгосрочная защита капитала. 36% респондентов охладели к депозитам из-за инфляции и экономической нестабильности. Хотя почти половина участников исследования все еще считает их надежными, — пояснил Ушаков.

В свою очередь руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская в беседе с NEWS.ru заявила, что по данным застройщиков, россияне стали чаще покупать недвижимость без ипотечных кредитов. По ее словам, 50% граждан видят в жилье стабильный и защищенный инструмент, а около трети готовы инвестировать, если квартира качественная и ликвидная.

Согласно внутренней статистике застройщиков, приток покупателей со свободными средствами стал устойчивым явлением. Россияне стремятся перевести капиталы в понятную форму, из-за чего доля сделок без привлечения ипотеки стабильно растет. Такой прагматичный подход трансформирует и саму мотивацию людей. Почти половина участников опроса видит в жилье прежде всего стабильный и защищенный инструмент. Около трети готовы инвестировать, если объект гарантированно качественный и ликвидный. И только каждый пятый воспринимает квартиру исключительно как место для жизни. Эти цифры иллюстрируют портрет нового консервативного инвестора. Он мало зависит от ежемесячного платежа, действует взвешенно, долго выбирает проекты, изучает репутацию застройщика и избегает любых рисков, — пояснила Архангельская.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что государство ввело меры для защиты покупателей квартир от «схемы Долиной». По его словам, теперь суды будут оценивать не только внутренние мотивы продавца, но и поведение второй стороны сделки, что делает возврат недвижимости через реституцию значительно более сложным процессом.