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06 июля 2026 в 18:36

Раскрыто, где армия России наступает сразу на трех направлениях

Ганчев: ВС России наступают по трем направлениям в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российская армия продолжает наступление в Харьковской области, наиболее активно — на Сватовско-Купянском, Волчанском и Казачье-Лопанском направлениях, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, освобождение населенных пунктов идет постоянно.

Наши войска постоянно продвигаются. На территории Харьковской области это происходит по трем направлениям. В северной части области мы видим продвижение уже южнее от города Волчанска, за рекой Волчьей. Видим также движение ближе к Курской области, за Казачью Лопань. Самым горячим остается Сватовско-Купянское направление, наши ребята постоянно освобождают поселок за поселком, — высказался Ганчев.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки подразделения ВС РФ нанесли поражение 153 районам расположения украинских воинских частей и баз иностранных наемников. Удары наносились с применением ракетных комплексов и ствольной артиллерии.

Кроме того, в Министерстве обороны России заявили, что подразделения войск беспилотных систем нанесли удар дронами «Герань» по складу, где хранились боеголовки для украинских БПЛА, в районе села Безруки Харьковской области. Объект полностью уничтожен.

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