В МИД раскрыли, какими наработками Россия готова поделиться с миром Алимов: Россия готова делиться своим потенциалом в области ИИ

Россия готова делиться своим потенциалом в области искусственного интеллекта, заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов, выступая на Глобальном диалоге ООН по вопросам управления ИИ. Он отметил, что страна располагает решениями, эффективность которых подтверждена временем.

Россия готова делиться своим потенциалом — кадровым, научно-техническим, энергетическим — для развития суверенных технологий искусственного интеллекта, — подчеркнул Алимов.

По словам дипломата, еще в 1950-е годы советские ученые Александр Галушкин и Алексей Ивахненко вместе со своими научными коллективами исследовали возможности машинного обучения. Алимов добавил, что российская делегация, в которую входят представители государственных структур, научно-исследовательских организаций и разработчики, намерена делиться этим опытом.

Ранее доктор физико-математических наук Константин Воронцов заявил, что запрещать детям пользоваться искусственным интеллектом нецелесообразно. По его мнению, вместо жестких ограничений следует создать специальную версию нейросетей для несовершеннолетних, которая будет учитывать возрастные особенности и уровень развития пользователя, а также адаптировать формат общения.