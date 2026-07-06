Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 19:25

В МИД раскрыли, какими наработками Россия готова поделиться с миром

Алимов: Россия готова делиться своим потенциалом в области ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия готова делиться своим потенциалом в области искусственного интеллекта, заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов, выступая на Глобальном диалоге ООН по вопросам управления ИИ. Он отметил, что страна располагает решениями, эффективность которых подтверждена временем.

Россия готова делиться своим потенциалом — кадровым, научно-техническим, энергетическим — для развития суверенных технологий искусственного интеллекта, — подчеркнул Алимов.

По словам дипломата, еще в 1950-е годы советские ученые Александр Галушкин и Алексей Ивахненко вместе со своими научными коллективами исследовали возможности машинного обучения. Алимов добавил, что российская делегация, в которую входят представители государственных структур, научно-исследовательских организаций и разработчики, намерена делиться этим опытом.

Ранее доктор физико-математических наук Константин Воронцов заявил, что запрещать детям пользоваться искусственным интеллектом нецелесообразно. По его мнению, вместо жестких ограничений следует создать специальную версию нейросетей для несовершеннолетних, которая будет учитывать возрастные особенности и уровень развития пользователя, а также адаптировать формат общения.

Власть
Россия
Александр Алимов
МИД
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.