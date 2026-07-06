ВСУ столкнулись с жутким дефицитом солдат на Харьковском направлении Глава харьковской ВГА Ганчев: потери ВСУ выросли в несколько раз в 2026 году

Потери Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении в 2026 году превысили показатели предыдущих лет, заявил на брифинге глава региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его мнению, противник уже давно испытывает серьезные проблемы с дефицитом личного состава, передает ТАСС.

И потери сейчас превышают уже в несколько раз те потери, которые были еще буквально год назад, если сравнивать, — заявил Ганчев.

Ранее появилась информация, что офицеры ВСУ используют холостых мобилизованных для мошеннических схем. Они женят их на своих любовницах, а потом получают за них «поминальные» выплаты после их гибели. По имеющимся данным, такие случаи происходили в подразделениях, где служат контрактники от 18 до 24 лет. В харьковскую военно-гражданскую администрацию неоднократно обращались родственники солдат, попавших в такую ситуацию.

До этого российская армия освободила населенный пункт Лосевка в Харьковской области. Со слов командующего ГВ генерала-полковника Евгения Никифорова, операцию провели участники группировки войск «Север».