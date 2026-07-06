Россиянам рассказали, какие молитвы помогут при головной боли

Православные верующие могут обратиться к пророку Иоанну Предтече с молитвой об исцелении от головных болей, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, день памяти этого святого отмечается 7 июля.

7 июля РПЦ празднует рождество честного славного пророка Иоанна Предтечи. Это один из великих недвунадесятых праздников. Рождение святого — событие уникальное. Он стал тем, кто приготовил путь Господу и первым указал на Христа как на Агнца Божия, вземлющего грехи мира. О чем же молятся Иоанну Крестителю? К нему обращаются за укреплением в вере и о даровании покаяния. Святому молятся о помощи в борьбе с грехами и страстями. К нему можно обратиться за исцелением, особенно от головных болей и недугов. Иоанну молятся путешествующие и те, кто нуждается в защите от врагов, — пояснил Иванов.

Он добавил, что по народной традиции 7 июля освящают воду и целебные травы. По его словам, в этот день разрешается есть рыбу тем, кто соблюдает пост.

Ранее священник Вячеслав Ланский заявил, что прихожанам не запрещено посещать храмы в повседневной одежде, в том числе в шортах. По его словам, нет ничего зазорного в том, чтобы зайти в церковь во время летнего отдыха.