В РПЦ ответили, допустимо ли приходить в шортах в храм

В РПЦ ответили, допустимо ли приходить в шортах в храм Священник Ланский: прихожанам не запрещено посещать храмы в шортах

Прихожанам не запрещено посещать храмы в повседневной одежде, в том числе в шортах, заявил в беседе с VSE42.RU священник Вячеслав Ланский. По его мнению, нет ничего зазорного в том, чтобы зайти в церковь во время летнего отдыха.

Не считаю поход в храм в шортах запретным в обстоятельствах «по случаю». Желание молиться и осознание духовных потребностей — естественно для человека, — подчеркнул Ланский.

Однако он напомнил, что если человек осознанно вышел в свет в провокационном виде, ему следует воздержаться от посещения храмов. По словам священника, со временем верующие люди, как правило, начинают лучше понимать нюансы церковного этикета.

Ранее Ланский заявил, что в жару женщинам вполне допустимо носить легкие и удобные сарафаны. По его словам, стиль одежды и внешний вид в целом передает внутренний мир человека.