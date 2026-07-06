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06 июля 2026 в 19:42

СКР расследует атаку ВСУ на автобус с детьми

СК России установит обстоятельства удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Следственный комитет России установит обстоятельства атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В результате удара украинского беспилотника шесть человек пострадали.

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, — отмечается в сообщении.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что среди пострадавших при атаке на пассажирский автобус числятся двое детей. По его данным, в тяжелом состоянии находится годовалая девочка, которая госпитализирована со множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки. Уточняется, что 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

Между тем стало известно, что девять человек, пострадавших в результате удара по маршрутному такси в Лисичанске, были доставлены в медицинские учреждения Луганской Народной Республики. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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