Беспилотные системы, оснащенные элементами искусственного интеллекта, кардинально трансформировали ведение боевых действий, оставив западные вооруженные силы далеко позади, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. По данным газеты, пока НАТО тратит миллиарды на подготовку к традиционным войнам, на передовой наступила новая эпоха, где прежние стратегии утратили эффективность.

Танки, гаубицы и большие группы солдат на фронте почти не видны. Для беспилотных, частично управляемых ИИ аппаратов они - очень легкая цель: слишком большие, слишком медленные и чаще всего бесполезные, — говорится в статье.

Ранее отставной норвежский генерал Роберт Муд заявил, что вступление в НАТО делает страны более уязвимыми и ослабленными. По его словам, обещания единства Альянса и возможности положиться на помощь США являются иллюзией, а Норвегия уже отстает в наращивании обороноспособности.

Также на Западе заявили, что европейские государства с тревогой ожидают предстоящий саммит НАТО в Анкаре, опасаясь сюрпризов на фоне сложных отношений Альянса с нынешней администрацией США. Между Вашингтоном и Европой установился новый баланс, при котором трансатлантический союз сегодня превратился в партнерство, основанное на взаимной выгоде.