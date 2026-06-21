Членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее, написал отставной норвежский генерал Роберт Муд в статье для журнала Forsvarets forum. По его словам, заявления о единстве Альянса и возможности полагаться на поддержку США являются ложью. Он отметил, что Норвегия уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.

Военная реальность такова, что если мы станем полностью зависимы от совместных операций во всем, от урегулирования кризисов до защиты собственной территории, то каждый из нас станет слабее, а вместе — более уязвимым, — подчеркнул Муд.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о рисках для глобальной безопасности в случае прямого столкновения России и НАТО. Он подчеркнул, что конфликт может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Ранее генсек Альянса Марк Рютте заявил, что они осведомлены о попытках Евросоюза наладить дипломатический контакт с Россией, однако никакого участия в этом процессе не принимают. По его словам, дискуссия на эту тему внутри ЕС ведется, и он это полностью понимает и уважает.