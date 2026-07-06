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06 июля 2026 в 19:27

Российского подростка унесло течением реки

В Томской области 16-летнего подростка унесло течением реки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Унесенного течением реки 16-летнего подростка ищут в Томске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Инцидент произошел в реке Томь в районе Коммунального моста. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, двое подростков купались в реке в необорудованном для купания месте и не справились с сильным течением. Находившийся в этот момент на берегу реки местный житель спас 17-летнюю девушку, помочь юноше не удалось, — говорится в сообщении.

Ранее в Уфе утонула женщина, ее 10-летнюю дочь успели вытащить из воды очевидцы. По предварительным данным, мать с ребенком купались на левом берегу в необорудованном для этого месте в районе переправы Дудкино.

До этого в станице Каргинской Боковского района Ростовской области утонул 16-летний подросток. Двое несовершеннолетних отправились купаться на реку Чир.

Также стало известно, что мальчика снесло течением во время массового сплава на рафтах в Иркутской области. По предварительным данным, группа из 49 человек, среди них 23 ребенка, сплавлялась по реке Иркут в Шелеховском районе.

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