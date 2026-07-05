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05 июля 2026 в 16:07

Россиянка утонула на глазах у дочери

Женщина утонула на глазах у 10-летней дочери в реке Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Днем 5 июля в Уфе утонула женщина, ее 10-летнюю дочь успели вытащить из воды очевидцы, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы. По предварительным данным, в районе переправы Дудкино мать с ребенком купались на левом берегу в необорудованном для этого месте.

По информации ведомства, заплыв на глубину, обе начали тонуть. Находившиеся поблизости люди вовремя заметили происходящее и бросились на помощь. Им удалось спасти маленькую девочку, однако женщина скрылась под водой и пропала из виду. Прибывшие на место спасатели Поисково-спасательного отряда Уфы в ходе водолазных работ обнаружили и извлекли из реки тело погибшей женщины 1987 года рождения без признаков жизни.

Ранее тело 16-летней девушки обнаружили в акватории озера Селигер в Тверской области. Сотрудники МЧС России извлекли несовершеннолетнюю из воды, следователи проводят проверку.

До этого в Алтайском крае двое детей — четырехлетняя девочка и 13-летний мальчик — утонули в открытых водоемах. Региональный СК России возбудил уголовные дела по факту причинения смерти по неосторожности.

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