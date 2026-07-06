Хоккеисты в окопах, блэкаут в Крыму, опасные сосиски: что дальше

Хоккеисты в окопах, блэкаут в Крыму, опасные сосиски: что дальше

Четырех украинских хоккеистов насильно мобилизовали в ВСУ, на всей территории Крыма случился блэкаут, торговые сети Х5 приостановили продажи товаров Великолукского мясокомбината — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украинские военкомы добрались до хоккеистов

Четырех хоккеистов украинского клуба «Кременчуг» насильно мобилизовали в ВСУ, сообщили источники. По их информации, вратарь Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый были задержаны сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) после похода в магазин ночью во время действия комендантского часа. Позже стало известно еще о двух мобилизованных игроках клуба — Юрии Мироненко и Богдане Поддубном.

«В ВСУ мобилизовали четырех хоккеистов ХК „Кременчуг“. Сначала сообщалось о вратаре Эдуарде Захарченко и нападающем Егоре Безуглом, а впоследствии стало известно еще о двух хоккеистах — Юрии Мироненко и Богдане Поддубном», — уточнили информаторы.

Ни ТЦК, ни руководство ХК «Кременчуг» официально не комментировали эти сообщения. В какие подразделения были направлены спортсмены — неизвестно.

По словам военэкспертов, Киев в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и протестам. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, основным регионом Украины для организации незаконного выезда за рубеж уклонистов и дезертиров является Черниговская область. Как уточнили в российских силовых структурах, через эту территорию пролегает наиболее востребованный маршрут бегства военнообязанных. Значительное число пытающихся избежать мобилизации также оседает непосредственно в Черниговской области, укрываясь в полузаброшенных селах.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что сотрудники ТЦК, несмотря на протесты в стране, не перестанут применять жесткие методы мобилизации, поскольку без живой силы на фронтах Киев может лишиться финансирования и поставок вооружения от западных партнеров. По его словам, именно отсутствие альтернатив вынуждает украинские власти использовать насильственный подход, несмотря на нарушения прав человека и раздражение в обществе.

Крым остался без света?

Массовое отключение электроэнергии произошло в Республике Крым утром 6 июля, заявили в пресс-службе «Крымэнерго». Перебои затронули потребителей во всех городах и районах региона. В компании рассчитывают восстановить электроснабжение до конца дня.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым», — сказано в сообщении.

В ночь на 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после атаки ВСУ город временно остался без электричества. Он призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев. На данный момент подача электричества полностью восстановлена.

«Враг продолжает наносить удары по инфраструктуре Крымского полуострова. Сегодня из-за повреждения части объектов за пределами нашего региона временно была ограничена подача электроэнергии во всем городе. Сейчас подача электричества полностью восстановлена, подстанции переключены на резервные схемы. Но мы понимаем, что ситуация в любой момент может измениться, поэтому энергосистема готова к отключениям по графикам. В первую очередь подключаем критически важные коммунальные и социальные объекты», — уточнил Развожаев.

5 июля в Евпатории на западном побережье Крыма тоже было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. Света не было во всем городе. Из-за сбоя в большинстве районов также было прекращено водоснабжение, а движение трамваев оказалось парализовано.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С полок российских магазинов начал исчезать «мясной клей»

Торговые сети Х5 «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» приостановили продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований на наличие микробов, сообщили в пресс-службе компании. При этом там уточнили, что официальных писем от Роспотребнадзора в отношении товаров данного производителя торговые сети не получали.

«Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы», — заявили в Х5.

Согласно сведениям источников, в продукции Великолукского мясокомбината Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу, или, как ее еще называют, «мясной клей». Этот фермент, модифицирующий структуру белков, производится с использованием микроорганизмов. Он отсутствует в технических регламентах в списке зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) безопасных пищевых добавок.

Его используют с целью «склеивать» между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт, например ветчины или стейка, мяса и других белковых продуктов, а также для улучшения текстуры мяса низкого качества, креветок и крабовых палочек, изготовленных из сурими — перемолотой рыбной массы. Производители, незаконно использующие данный фермент, не указывают его в составе на маркировке.

Читайте также:

Удары возмездия ВС РФ по Украине 6 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 6 июля: где можно заправиться

Мама психанула: женщина пыряла несовершеннолетнего сына ножом в ПВЗ

29 ударов ножом от педофила: что известно об убийце из СНТ в Ленобласти

Труп девочки у железной дороги: что известно о трагедии в Ачинске