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06 июля 2026 в 09:08

Без света остались все города и районы российского региона

Массовое отключение света произошло по всему Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Массовое отключение электроэнергии произошло в Республике Крым, сообщили «Интерфаксу» в Крымэнерго. Перебои затронули потребителей во всех городах и районах региона. В компании рассчитывают восстановить электроснабжение до конца дня.

В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отключении электроснабжения в городе. Причиной стала атака ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Он также обратился к жителям с просьбой экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято совместно с Развожаевым для оперативного урегулирования финансовых, кредитных, договорных и других вопросов.

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