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18 июня 2026 в 14:07

Экс-нардеп ответил, почему ТЦК продолжат буйствовать даже после протестов

Экс-нардеп Килинкаров: Киев не пресечет зверства ТЦК из-за требований Запада

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине (аналог военкоматов), несмотря на протесты в стране, не перестанут применять жесткие методы мобилизации, поскольку без живой силы на фронтах Киев может лишиться финансирования и поставок вооружения от западных партнеров, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, именно отсутствие альтернатив вынуждает украинские власти использовать насильственный подход, несмотря на нарушения прав человека и раздражение в обществе.

Проблема принудительной мобилизации на Украине является системной, чего нельзя сказать об ответе власти на нее. Я думаю, что жесткие методы призывов граждан будут продолжены. У Киева нет абсолютно никакой альтернативы. Их обязательство перед Западом — привлечение живой силы на фронт. Не выполняя их, украинские власти могут лишиться финансирования и поставок вооружения. Если не будет кому воевать, то и желание обеспечивать финансово конфликт у западных партнеров пропадет. Вообще, тема насильственной мобилизации — номер один для украинцев, это самый главный вызов и раздражитель для общества, — пояснил Килинкаров.

Экс-нардеп добавил, что рассчитывать на послабления или реформы в этой сфере не приходится. По его словам, пока нет оснований предполагать, что локальные бунты на Украине против действий сотрудников ТЦК будут носить массовый характер.

Ранее депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что мобилизацию на Украине ужесточат для уклонистов, находящихся в розыске. По ее словам, процесс реформы будет очень сложным и болезненным. Однако она подчеркнула, что других выходов у государства просто нет.

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