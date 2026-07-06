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06 июля 2026 в 13:24

С полок «Пятерочки» пропадут товары известного мясокомбината

Сети X5 остановили продажи товаров Великолукского мясокомбината

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Торговые сети Х5 «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» временно приостанавливают продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований на наличие микробов, сообщили ТАСС в компании. При этом там уточнили, что официальных писем от Роспотребнадзора в отношении товаров данного производителя торговые сети не получали.

Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы, — заявили в Х5.

ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Shot проверка» пишет, что в продукции Великолукского мясокомбината Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу. В перечень такой продукции вошли «Сосиски молочные ГОСТ», а также свиные и говяжьи сардельки. Проверки проводились в Тамбове, Перми и Свердловской области.

Кроме того, юридическая фирма «Армалекс» планировала подать иск о банкротстве ОАО «Великолукский мясокомбинат». Причиной назывался непогашенный долг в размере 258,5 млн рублей, взысканный по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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