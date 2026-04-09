Крупному российскому мясокомбинату грозит банкротство из-за долгов

Юридическая фирма «Армалекс» планирует подать в суд иск о банкротстве крупного производителя мясных полуфабрикатов ОАО «Великолукский мясокомбинат», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на публикацию на Федресурсе. Причиной назван непогашенный долг в размере 258,5 млн рублей, взысканный решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Гендиректор компании Ольга Кузьмина утверждает, что «Армалекс» через посредников и двусмысленные трактовки условий соглашения получила несуществующее право требовать задолженность. По ее мнению, новым заявлением истец пытается оказать давление на производителя до рассмотрения дела в кассационной инстанции.

Младший партнер юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова подтвердила, что до рассмотрения жалобы, намеченного на июнь, инициировать банкротство невозможно. Великолукский мясокомбинат, чьи основные активы расположены в Псковской области, закрыл свою сеть магазинов еще в конце 2024 года из-за сложностей с конкуренцией с федеральными ретейлерами.

С того момента ситуация в мясопереработке только ухудшилась: у многих компаний доходы снижаются, а издержки растут быстрее выручки. В результате даже крупные игроки становятся уязвимыми перед долговыми обязательствами.

Ранее суд признал банкротом Евгению Шпигель, супругу осужденного бывшего владельца фармацевтической корпорации «Биотэк» Бориса Шпигеля, начав процедуру реализации ее имущества. Представитель финансового управляющего заявил, что восстановление платежеспособности должницы невозможно.