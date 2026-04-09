09 апреля 2026 в 13:31

Крупному российскому мясокомбинату грозит банкротство из-за долгов

Великолукский мясокомбинат может обанкротиться из-за долга в 258 млн рублей

Юридическая фирма «Армалекс» планирует подать в суд иск о банкротстве крупного производителя мясных полуфабрикатов ОАО «Великолукский мясокомбинат», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на публикацию на Федресурсе. Причиной назван непогашенный долг в размере 258,5 млн рублей, взысканный решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Гендиректор компании Ольга Кузьмина утверждает, что «Армалекс» через посредников и двусмысленные трактовки условий соглашения получила несуществующее право требовать задолженность. По ее мнению, новым заявлением истец пытается оказать давление на производителя до рассмотрения дела в кассационной инстанции.

Младший партнер юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова подтвердила, что до рассмотрения жалобы, намеченного на июнь, инициировать банкротство невозможно. Великолукский мясокомбинат, чьи основные активы расположены в Псковской области, закрыл свою сеть магазинов еще в конце 2024 года из-за сложностей с конкуренцией с федеральными ретейлерами.

С того момента ситуация в мясопереработке только ухудшилась: у многих компаний доходы снижаются, а издержки растут быстрее выручки. В результате даже крупные игроки становятся уязвимыми перед долговыми обязательствами.

Ранее суд признал банкротом Евгению Шпигель, супругу осужденного бывшего владельца фармацевтической корпорации «Биотэк» Бориса Шпигеля, начав процедуру реализации ее имущества. Представитель финансового управляющего заявил, что восстановление платежеспособности должницы невозможно.

Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

