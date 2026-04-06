Жена бывшего фармацевтического магната обанкротилась

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Евгению Шпигель — супругу осужденного экс-владельца фармацевтической корпорации «Биотэк» Бориса Шпигеля, сообщает РИА Новости. По информации источника, в отношении нее открыта процедура реализации имущества.

Представитель финансового управляющего заявил в суде, что восстановить платежеспособность должницы невозможно. Общая сумма предъявленных к ней требований составляет почти 9 млрд рублей, уточнил юрист.

Ранее сообщалось, что судебные приставы приступили к взысканию со Шпигеля свыше 8,6 млрд рублей. Всего в отношении бывшего депутата возбуждено восемь исполнительных производств. В рамках одного из них в доход государства обратят имущество на сумму, превышающую 8,1 млрд рублей.

До этого Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы за дачу и получение взятки. Установлено, что в 2019–2020 годах Белозерцев получил деньги и наручные часы от Шпигеля и его жены.