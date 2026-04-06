06 апреля 2026 в 11:35

Жена бывшего фармацевтического магната обанкротилась

Суд признал банкротом супругу бывшего фармацевтического магната Шпигеля

Евгения Шпигель Евгения Шпигель Фото: РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Арбитражный суд Москвы признал банкротом Евгению Шпигель — супругу осужденного экс-владельца фармацевтической корпорации «Биотэк» Бориса Шпигеля, сообщает РИА Новости. По информации источника, в отношении нее открыта процедура реализации имущества.

Представитель финансового управляющего заявил в суде, что восстановить платежеспособность должницы невозможно. Общая сумма предъявленных к ней требований составляет почти 9 млрд рублей, уточнил юрист.

Ранее сообщалось, что судебные приставы приступили к взысканию со Шпигеля свыше 8,6 млрд рублей. Всего в отношении бывшего депутата возбуждено восемь исполнительных производств. В рамках одного из них в доход государства обратят имущество на сумму, превышающую 8,1 млрд рублей.

До этого Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы за дачу и получение взятки. Установлено, что в 2019–2020 годах Белозерцев получил деньги и наручные часы от Шпигеля и его жены.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные отразили атаку морских дронов в Черном море
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

