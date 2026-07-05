Российские силовики раскрыли, куда убегают украинские уклонисты и дезертиры РИА Новости: дезертиры и уклонисты Украины бегут через Черниговскую область

Черниговская область остается основным регионом Украины для организации незаконного выезда за рубеж уклонистов и дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Через эту территорию пролегает наиболее востребованный маршрут бегства военнообязанных. По их данным, значительное число пытающихся избежать мобилизации также оседает непосредственно в Черниговской области, укрываясь в полузаброшенных селах.

Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров, — рассказали силовики.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что сотрудники ТЦК на Украине (аналог военкоматов), несмотря на протесты в стране, не перестанут применять жесткие методы мобилизации, поскольку без живой силы на фронтах Киев может лишиться финансирования и поставок вооружения от западных партнеров. По его словам, именно отсутствие альтернатив вынуждает украинские власти использовать насильственный подход, несмотря на нарушения прав человека и раздражение в обществе.