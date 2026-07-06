В МИД раскрыли, о чем придется позаботиться России после окончания СВО

В МИД раскрыли, о чем придется позаботиться России после окончания СВО Замглавы МИД Грушко: России после СВО нужно позаботиться о защите границ

После окончания СВО все границы России будут предметом особой озабоченности для Москвы, предупредил в интервью с NEWS.ru замглавы МИД РФ Александр Грушко. Наиболее беспроблемными он назвал восточные рубежи, рядом с которыми расположены стратегические партнеры страны.

Все границы будут предметом особой озабоченности. Конечно, на востоке у нас стратегические партнеры, поэтому там мы спокойны, — отметил дипломат.

Грушко подчеркнул, что за последние годы РФ обрела военный потенциал, способный защитить ее стратегические, оперативные и тактические интересы. Кроме того, страна может обеспечить обороноспособность на каждом сегменте соприкосновения с государствами НАТО.

При этом [мы можем] избежать затратной гонки вооружений, в которую нас хочет втянуть Запад, развязав против нас гибридную войну. Частью этой войны стала политика, направленная на военное и экономическое истощение России. Ничего у них не получилось и не получится, — сказал Грушко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Киев в преддверии саммита НАТО может пойти на любые террористические акты и провокации. Из-за этого, по его словам, РФ необходимо проявлять максимальную осторожность.