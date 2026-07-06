Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 19:35

В МИД раскрыли, о чем придется позаботиться России после окончания СВО

Замглавы МИД Грушко: России после СВО нужно позаботиться о защите границ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После окончания СВО все границы России будут предметом особой озабоченности для Москвы, предупредил в интервью с NEWS.ru замглавы МИД РФ Александр Грушко. Наиболее беспроблемными он назвал восточные рубежи, рядом с которыми расположены стратегические партнеры страны.

Все границы будут предметом особой озабоченности. Конечно, на востоке у нас стратегические партнеры, поэтому там мы спокойны, — отметил дипломат.

Грушко подчеркнул, что за последние годы РФ обрела военный потенциал, способный защитить ее стратегические, оперативные и тактические интересы. Кроме того, страна может обеспечить обороноспособность на каждом сегменте соприкосновения с государствами НАТО.

При этом [мы можем] избежать затратной гонки вооружений, в которую нас хочет втянуть Запад, развязав против нас гибридную войну. Частью этой войны стала политика, направленная на военное и экономическое истощение России. Ничего у них не получилось и не получится, — сказал Грушко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Киев в преддверии саммита НАТО может пойти на любые террористические акты и провокации. Из-за этого, по его словам, РФ необходимо проявлять максимальную осторожность.

Власть
МИД РФ
Россия
Александр Грушко
НАТО
Сона Рустамова
С. Рустамова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.