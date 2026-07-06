Россиян могут начать лечить от «профессионального выгорания» В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложили включить в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику понятие «профессиональное выгорание». Предложение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает РИА Новости.

Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность включения в российскую медицинскую классификационную, статистическую и клиническую практику отдельной рубрики «Профессиональное выгорание», — сказано в обращении.

Ранее карьерный эксперт Мария Васильева заявила, что чрезмерная преданность делу часто маскируется под ответственность, но со временем разрушает здоровье и отношения. Она подчеркнула, что восстановить баланс можно, установив четкие границы между работой и личной жизнью.

До этого семейный и детский психолог Галина Рейнталь заявила, что частый сон поможет женщинам в декрете справиться с эмоциональным выгоранием. По ее словам, в ритме постоянной заботы о ребенке и доме рано или поздно наступает не только физическая, но и эмоциональная усталость, которую нельзя игнорировать.