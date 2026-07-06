В Ярославской области подсчитали, сколько БПЛА пытались атаковать НПЗ Евраев: более 70 БПЛА сбиты над Ярославской областью при попытке атаки на НПЗ

Более 70 беспилотников сбили минувшей ночью над Ярославской областью, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в МАКСе. Он отметил, что украинские дроны пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага, — уточнил Евраев.

Ранее стало известно, что в результате массированной атаки беспилотников на Ярославль в ночь на 6 июля пострадали два человека. Оба пострадавших были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Глава региона также призвал жителей соблюдать меры предосторожности, отметив, что на территории области могут оставаться фрагменты сбитых БПЛА.

Между тем несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. На место инцидента прибыли оперативные службы.