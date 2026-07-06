Рябков раскрыл планы России на случай смены позиций США по Украине Рябков: Москва продолжит контакты с Вашингтоном при смене позиций США по Украине

Россия ничего не планирует сворачивать, если Вашингтон решил сменить позицию по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков во время разговора с журналистами в школе ПИР-центра по международной безопасности. По его словам, которые цитирует РИА Новости, страны все равно продолжат контактировать друг с другом.

Нет, мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае, — заявил Рябков.

Ранее замглавы МИД уточнил, что контакты с США по Украине возможны только, если учитывать согласия, достигнутые в Анкоридже. Такое мнение он высказал в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем кажется.

Рябков также напомнил, что Россия не имеет и не может иметь агрессивных планов в отношении каких-либо стран. С его слов, страна стремится к миру, но она готова дать отпор в случае посягательства на ее интересы. Замглавы российского МИД отметил, что РФ также не приемлет, если с ней общаются языком ультиматумов.