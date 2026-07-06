Эстонию лишили чемпионата Европы из-за отстранения россиян

Чемпионат Европы — 2027 по стрельбе из пневматического оружия перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить до турнира российских спортсменов, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF). На официальном сайте Европейской стрелковой федерации (ESC) новым местом проведения уже указана Испания.

В ESC также обосновали свое решение тем, что чемпионат Европы станет квалификационным турниром к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, поэтому важно допустить на турнир всех спортсменов, имеющих право на участие.

Чемпионат Европы — 2027 пройдет с 3 по 9 марта. Российские спортсмены с 2023 года выступают на всех международных соревнованиях по стрельбе в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Владимир Сидоренко заработал $52 тыс. (4 млн рублей) на престижном турнире по настольному теннису. Он также стал первым представителем РФ с 2007 года, который войдет в топ-20 мировой классификации.