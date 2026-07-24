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24 июля 2026 в 15:24

Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира

Сборная России по водному поло уступила Испании в полуфинале Кубка мира

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
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Женская сборная России по водному поло проиграла национальной команде Испании в полуфинале Кубка мира-2026. Встреча прошла в Сиднее и завершилась со счетом 10:10 в основное время. В серии послематчевых бросков сильнее оказалась испанская команда — 5:3.

В решающем матче Испания, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, сыграет против сборной США 26 июля, а россиянки в тот же день разыграют бронзовые медали во встрече с Австралией.

Сборная России заполучила путевку в финальный раунд Кубка мира благодаря победе во втором дивизионе. На этом этапе представлены восемь национальных команд, а три лучших коллектива отберутся на чемпионат мира 2027 года. Российские спортсменки выступают на соревнованиях под своим флагом и гимном.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что решение Международной федерации гандбола (IHF) снять ограничения с российских команд является следствием значительного ускорения процесса по полноценному возвращению атлетов на международную арену. Спортсмены теперь смогут выступать на соревнованиях под эгидой IIHF.

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