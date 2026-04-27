Чудо в воде: россиянки раздавили всех и выиграли Кубок мира по водному поло

Женская сборная России победила Китай в финале второго дивизиона Кубка мира по водному поло. Впервые за четыре года девушки выступили на международном турнире под флагом и гимном страны. Как отечественные ватерполистки вышли в суперфинал Кубка мира — в материале NEWS.ru.

Как женская сборная России по водному поло дошла до финала Кубка мира

Женская сборная России по водному поло выступила на Кубке мира во втором дивизионе. Если мужчины несколько недель назад соревновались в нейтральном статусе, то девушки приехали на Мальту уже с флагом и гимном. Другие взрослые российские команды не допущены до международных турниров. У девушек появился шанс завоевать первый титул после возвращения национальной символики.

На пути к финалу Кубка мира россиянки разгромили Аргентину со счетом 33:11, Германию (26:4), ЮАР (27:5), Бразилию (22:5) и Канаду (24:6). После победы над североамериканской сборной подопечные Сергея Маркоча обеспечили себе путевку в решающую часть турнира в Австралии. Суперфинал Кубка мира пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее.

Золотой бросок за секунду до конца матча

В финале женской сборной России достался самый сложный соперник — Китай. Азиатская команда принимала участие во всех последних олимпийских играх. В 2011 году она стала второй на чемпионате мира. Как и россиянки, ватерполистки из Поднебесной не потерпели ни одного поражения до финального матча. Китайские девушки легко разбирались со своими оппонентами. Они дали забить хорваткам 11 мячей, а от Германии пропустили всего один гол.

С первых минут решающей встречи в бассейне была равная борьба. Первая четверть закончилась со счетом 4:3 в пользу россиянок. Во второй отечественные ватерполистки не смогли уйти в отрыв и опережали соперниц всего на один мяч перед большим перерывом (8:7).

В третьем периоде китаянки перехватили инициативу, а у россиянок возросло количество ошибок. Перед решающей четвертью счет был 13:12 в пользу ватерполисток из Поднебесной. Впервые по ходу турнира россиянкам потребовалось показать свой характер, и они справились с этой задачей. В ключевой момент роли лидеров взяли на себя Маргарита Пыстина и Екатерина Прокофьева. Благодаря их голам россиянки догнали китаянок.

Матч перешел в классический эндшпиль, где у каждой команды было по атаке в конце. Китаянки взяли тайм-аут и не реализовали свою попытку. У россиянок был мизерный шанс — на табло оставалось играть ровно четыре секунды. Маркоч взял тайм-аут. Дарья Савченко проплыла примерно три метра с центральной линии и за секунду до конца основного времени забила решающий гол. Поединок завершился со счетом 18:17 в пользу россиянок.

Эта победа России в турнире стала первой на официальном уровне в командных видах спорта с 2021 года. Тогда прохладным августовским вечером в Москве национальная сборная по пляжному футболу стала чемпионом мира. В финале подопечные Михаила Лихачева обыграли Японию со счетом 5:2.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда World Aquatics сняла все ограничения с российских спортсменов

13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они могут выступать на зарубежных соревнованиях с флагом и гимном страны. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло. После решения World Aquatics Россия получила право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта.

World Aquatics последовательно допускала российских спортсменов до международных стартов, несмотря на жесткую критику представителей других стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Здравый смысл победил. Большая благодарность прежде всего новой объединенной Федерации по водным видам спорта России и Олимпийскому комитету. Спортивная дипломатия победила. Я поздравляю наших спортсменов, у которых появляется реальная возможность бороться с сильнейшими соперниками во всем мире и прогрессировать», — сказал Свищев.

Депутат заявил о глобальных изменениях в мире в отношении российского спорта. По его словам, отечественные атлеты возвращаются на международные турниры: одни под флагом, другие в нейтральном статусе.

«Пока это не носит системного характера. Кто-то эти рекомендации выполняет, кто-то продолжает артачиться. Иногда мы добиваемся возвращения наших спортсменов через судебное решение, через Спортивный арбитражный суд, но все-таки процесс пошел. Еще полтора-два года назад единицы наших спортсменов в отдельно взятых федерациях принимали участие в турнирах. Сейчас большинство мировых федераций по разным видам спорта допустили атлетов РФ. Процесс восстановления идет, не так быстро, как бы нам хотелось, но все-таки лед тронулся. Надо продолжать, не сбавлять обороты», — заявил Свищев в интервью NEWS.ru.

Как мужская сборная по водному поло выступила на Кубке мира

С 7 по 13 апреля на Мальте прошел мужской турнир по водному поло во втором дивизионе. Сборная России должна была выйти на поединок против Украины. Команды разыгрывали между собой седьмое место.

За сутки до игры Федерация водного поло Украины обратилась в World Aquatics с требованием отменить матч, однако международная федерация отклонила запрос. Сборная России прибыла на игру и ждала соперника, но он так и не явился. Украине засчитали техническое поражение со счетом 0:5.

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала отказ сборной Украины по водному поло играть против России непоследовательным выражением протеста. Она отметила, что в данной ситуации больше всего жалко спортсменов.

«Понятно, что это шантаж, но жалко спортсменов. Это же не их решение, а политическое. Таким образом хотят показать, что так будет и в других видах спорта. Но в них почему-то не снимаются — например, в теннисе, фехтовании и гимнастике. Абсурд. Решили в очередной раз непоследовательно показать свой протест. Видимо, их логика такая: если есть хоть какой-то шанс проиграть России, мы не едем», — заявила Журова.

