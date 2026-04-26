Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 11:50

«Добиться победы»: вратарь сборной РФ заявил о готовности играть с Украиной

Вратарь сборной РФ по водному поло Федотов заявил о готовности играть с Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил о готовности сыграть с командой Украины. Он подчеркнул, что РФ всегда больше концентрируется на спортивной составляющей, передает «Советский спорт».

Когда стало известно, что сыграем со сборной Украины, мысли были такими же, как и перед любым другим матчем. Задача — выйти, показать свою игру и добиться победы. Стараемся концентрироваться на спортивной составляющей,сказал Федотов.

Ватерполист также отметил, что для команды стало неожиданностью решение об отмене матча с украинцами. По его словам, возможно, кто-то и предполагал такой исход или между игроками ходили какие-то разговоры, но они сами об этом не думали. Федотов добавил, что им сразу сказали: независимо от того, каким будет решение, команда готовится играть, а все остальное значения не имеет.

Ранее Федерация водного поло Украины обратилась в World Aquatics с требованием отменить встречу между сборными Украины и России. Экс-капитан украинской сборной Александр Дядюра заявил, что вопрос обсуждался с организаторами и позиция украинской стороны однозначна — «матча не должно быть».

Спорт
Украина
Россия
водное поло
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.