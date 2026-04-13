«Его не должно быть»: Украина требует отмены матча с РФ по водному поло Федерация водного поло Украины требует отмены матча против российской сборной

Федерация водного поло Украины (ФВПУ) обратилась в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) с требованием отменить матч второго дивизиона Кубка мира между сборными Украины и России. Игра за седьмое место должна была состояться в понедельник в Гзире на Мальте, пишет «Чемпион».

Представитель ФВПУ и экс-капитан украинской сборной Александр Дядюра заявил, что вопрос сейчас обсуждается с организаторами, и позиция украинской стороны однозначна — «матча не должно быть». По его словам, международная федерация предварительно уже дала понять, что игры не будет.

Смотрите, этот вопрос еще не решен. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации — этого матча вообще не должно быть. В эти минуты идет решение вопроса с организаторами, — указал Дядюра.

Сборная России по водному поло была допущена до международных турниров в ноябре 2025 года. С тех пор она успешной показывает себя на встречах с соперниками.

Ранее бронзовый призер молодежного первенства Европы по борьбе украинец Артур Костюк во время церемонии награждения сошел с пьедестала и повернулся спиной во время исполнения гимна России. Инцидент произошел после финала в весовой категории до 86 кг, где победу одержал российский атлет Бозигит Исламгереев.