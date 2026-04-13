13 апреля 2026 в 16:28

Команду Украины по водному поло посчитали проигравшей в матче с Россией

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press
Сборную Украины по водному поло посчитали проигравшей в матче за седьмое место на Кубке мира во втором дивизионе с командой России, сообщила пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics). Украинская команда отказалась участвовать в соревнованиях.

Матч должен был начаться в 16:00 мск. Украинская команда ранее в полуфинале за пятые-восьмые места уступила Австралии со счетом 15:21. Россияне на той же стадии проиграли румынам (12:16). На игру с российскими ватерполистами сборная Украины не вышла. Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин прокомментировал ситуацию.

Действительно должен был начаться матч, наши спортсмены прибыли в бассейн, они разулись. Так как украинцы не явились, им засчитано техническое поражение. Это дело украинской стороны, но мы были готовы, меня удивило их решение, ведь это же спорт, — отметил он.

Ранее Федерация водного поло Украины обратилась в World Aquatics с требованием отменить встречу между сборными Украины и России. Экс-капитан украинской сборной Александр Дядюра заявил, что вопрос обсуждается с организаторами и позиция украинской стороны однозначна — «матча не должно быть».

