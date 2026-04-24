Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина

Российской фигуристке Анастасии Мишиной исполнилось 25 лет. Каких успехов добилась спортсменка, почему конфликтовала с партнером Александром Галлямовым, что известно о ее личной жизни — в материале NEWS.ru.

Как Мишина начала заниматься фигурным катанием

Мишина родилась в Санкт-Петербурге. Анастасия начала заниматься фигурным катанием в четыре с половиной года. Первым тренером спортсменки стала Елена Климова, мать олимпийского чемпиона Федора Климова.

В интервью РИА Новости Мишина рассказывала, что на детских соревнованиях практически всегда занимала первое место, но затем стала отставать от сверстниц и не попадала даже в десятку сильнейших. Отец рекомендовал ей бросить спорт, но мать придерживалась противоположного мнения и уговорила Анастасию продолжить карьеру.

По совету Климовой в возрасте 11 лет Мишина перешла в парное катание. Спортсменка полтора сезона выступала вместе с Максимом Кудрявцевым. В начале 2014 года девушка встала в пару с Владиславом Мирзоевым. Новый дуэт тренировался под руководством Людмилы и Николая Великовых.

В сезоне 2015/2016 Мишина и Мирзоев выиграли чемпионат России среди юниоров и заняли второе место на юниорском мировом первенстве. Затем у Владислава появились проблемы с коленом, вдобавок партнеры не сошлись характерами, и дуэт распался.

Как фигуристка Мишина взяла две бронзы Олимпиады-2022

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во дворце спорта «Мегаспорт»

С сезона 2017/2018 Мишина выступает с Александром Галлямовым. В 2020-м фигуристы перешли из группы Великовой к Тамаре Москвиной. Анастасия и Александр одержали вторую подряд победу в финале Кубка России, повторили на тот момент высший результат в национальном чемпионате (четвертое место) и в составе сборной в марте отправились на чемпионат мира-2021 в Стокгольме. В короткой программе дуэт стал третьим, но за счет выступления в произвольной поднялся на первое место, опередив китайскую пару Суй Вэнцзин / Хань Цун на 1,88 балла.

В апреле 2021-го Мишина и Галлямов приняли участие в командном чемпионате мира в Осаке. Россияне снова превзошли всех соперников и завоевали золотые медали в составе сборной. В январе 2022 года Мишина и Галлямов дебютировали на чемпионате Европы и заняли первое место.

В феврале 2022-го Анастасия и Александр выступили в нейтральном статусе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Они приняли участие в командном турнире фигуристов вместе с Марком Кондратюком, Камилой Валиевой и танцевальным дуэтом Виктория Синициной и Никиты Кацалапова. Анастасия и Александр остались вторыми в короткой программе и выиграли произвольную при серьезном падении в конце проката, когда партнер не удержал Мишину.

«До этого мы вставали в 8 утра, Саша даже в 9–10. Утром не было ни одной тренировки. Не проснулись. У соперников тоже возникали проблемы из-за этого. Первые мысли после падения? Пикируем! Вряд ли я смеялась, скорее держала лицо. Все сделали, но в последние пять секунд прилегли. Заснули. Сильно ничего не болит, просто ударились. Синяки будут, замажем. Самые большие синяки будут на лице от недосыпа», — сказала Мишина.

Россия заняла первое место в командном турнире, но позднее из-за дисквалификации Валиевой за допинг и аннулирования ее баллов фигуристы переместились на третью строчку. В соревновании пар Мишина и Галлямов завоевали бронзовые олимпийские награды.

«Олимпиада — это история про поддержку. Наша команда поддерживала друг друга в любой ситуации, болела и кричала изо всех сил! Мы также чувствовали поддержку наших болельщиков. Вы вставали в четыре утра, чтобы поболеть за нас. И мы не могли вас подвести!» — написала фигуристка в своих соцсетях после завершения Игр.

В декабре 2025 года Мишина и Галлямов заняли второе место на чемпионате России. Они уступили золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. После церемонии награждения Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль. В начале февраля Анастасия и Александр взяли реванш, победив на чемпионате России по прыжкам.

Почему Галлямов конфликтовал с Мишиной

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

В ноябре между Мишиной и Галлямовым произошел конфликт после неудачного выступления на этапе Гран-при России в Казани. Во время произвольной программы фигуристы одновременно допустили ошибку при выполнении тулупа, после чего не смогли сделать поддержку. После выступления Галлямов начал предъявлять претензии Мишиной и высказывал недовольство в зоне kiss and cry (место, где фигуристы ожидают оценок судей после проката. — NEWS.ru). Москвина заявила, что для качественных выступлений недостаточно всего одной недели прокатов. Анастасия попросила Александра соблюдать приличия.

В интервью олимпийской чемпионке Алине Загитовой Мишина рассказала, что старается молча переждать моменты агрессии Галлямова.

«Если буду что-то говорить, то это только подольет масла в огонь. Просто надо переждать, когда после плохого проката Саша отойдет. И тогда уже мы начнем обсуждать, что делать дальше», — сказала Мишина.

Что известно о личной жизни фигуристки Мишиной

Фигуристка не распространяется о своей личной жизни, но в конце декабря 2025 года заявила, что выходит замуж. За два месяца до этого спортсменка опубликовала фотосессию, и внимательные поклонники заметили на ее руке кольцо с бриллиантом.

«Я занимаюсь подготовкой к свадьбе вместе со своим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России», — сказала Мишина в интервью RT.

В апреле Москвина подтвердила сообщения о скорой свадьбе фигуристки. При этом Мишина не называла имя своего будущего мужа. Предположительно, им является баскетболист Андрей Пушняков. В 2025 году они публиковали фотографии из Стамбула с разницей в несколько дней. Свадьба запланирована на лето 2026-го.

Анастасия Мишина

В свободное время Анастасия любит читать книги и пить кофе. Мишина и Галлямов являются поклонниками футбольного клуба «Зенит». Они представляли показательный номер в майках сине-бело-голубых на тему игры с мячом.

Анастасия стала звездой мемов после выступления в командном турнире Олимпиады. Она случайно выругалась во время интервью на английском языке для BBC. Фигуристке задали вопрос, как она себя чувствует себя после падения с поддержки в произвольной программе.

«Я ***** не поняла», — сказала Мишина.

В 2022 году фигуристка стала кавалером ордена Дружбы.

