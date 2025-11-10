Чемпионы мира поссорились после неудачного выступления Фигуристы Мишина и Галлямов устроили перепалку после неудачного проката в Казани

У российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова произошел конфликт после неудачного выступления на этапе Гран-при России в Казани, передает Sport24. Во время произвольной программы спортсмены одновременно допустили ошибку при выполнении тулупа, а затем не смогли осуществить поддержку.

После завершения выступления Галлямов начал предъявлять претензии Мишиной, продолжив высказывать недовольство в зоне Kiss and Cry. Тренер спортивной пары Тамара Москвина прокомментировала ситуацию, заявив, что для качественных выступлений недостаточно всего одной недели прокатов.

Ранее Международный союз конькобежцев официально изменил распределение медалей чемпионата Европы 2022 года в женском одиночном катании. Там решили передать золотую награду Камилы Валиевой Анне Щербаковой. Вторую позицию заняла Александра Игнатова, а бронзовая медаль досталась бельгийской фигуристке Луне Хендрикс. Перераспределение последовало за вердиктом Спортивного арбитражного суда, который дисквалифицировал Валиеву за допинг.