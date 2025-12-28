Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 02:57

«Застали врасплох»: российские бойцы ликвидировали живую силу ВСУ

МО: бойцы ВС РФ застали врасплох и ликвидировали большую группу ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские разведчики обнаружили и ликвидировали крупную группировку Вооруженных сил Украины, не дав ей осуществить планируемую атаку. В ходе спецоперации старший сержант Владислав Болотов со своей группой сутки наблюдал за противником, выяснил его планы и обеспечил нанесение превентивного удара, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно информации ведомства, разведывательная группа под командованием Болотова, выдвинувшись в указанный район, услышала в лесу голоса. Приблизившись, бойцы обнаружили большое скопление живой силы ВСУ и тяжелое орудие. Было принято решение занять позицию для наблюдения.

Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное — куда он собирается нанести удар, — говорится в сообщении.

После сбора необходимых данных группа скрытно отступила и доложила командованию. По полученным координатам был нанесен превентивный артиллерийский удар.

Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск, — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что группа иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, была ликвидирована в Харьковской области. В результате операции уничтожены четверо южноамериканских наемников из 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также трое граждан США, в числе которых бывшие военнослужащие американского спецназа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Минобороны РФ
ВС РФ
разведка
ликвидация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ уличили в бездумных потерях элитных подразделений
Французская полиция задержала 40 человек из-за инцидента у Эйфелевой башни
Лавров подтвердил готовность к сотрудничеству с США по Украине
Назван срок оформления первых больничных для самозанятых
«Застали врасплох»: российские бойцы ликвидировали живую силу ВСУ
В бундестаге назвали вероятный срок вступления Украины в ЕС
В Госдуме напомнили, когда россиян ожидает следующая шестидневка
Сальдо раскрыл масштабы уничтожения дронов ВСУ в Херсонской области
«Прочно завладели»: в МИД РФ оценили положение российских сил в зоне СВО
У Киркорова — 5 метров: чем мерятся звезды в соцсетях на Новый год
Два российских аэропорта задержали около трех сотен рейсов
Федерации хоккея Канады извинилась за своих игроков
В РФПИ озвучили, что раздражает сторонников Трампа в ЕС
Поддержку Запада раскритиковали на фоне нового дела о коррупции в Киеве
SHOT: мощные взрывы раздались в одном из российских городов
Маск предсказал провал демократии в США
Украинские наемники пали под Харьковом
Тень Чикатило: маньяк на Кубани насиловал и резал женщин за их слезы
Освобождение Гуляйполя открыло стратегическое направление для ВС РФ
Украинские военные позорно бежали из Димитрова в ДНР
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.