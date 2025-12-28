Российские разведчики обнаружили и ликвидировали крупную группировку Вооруженных сил Украины, не дав ей осуществить планируемую атаку. В ходе спецоперации старший сержант Владислав Болотов со своей группой сутки наблюдал за противником, выяснил его планы и обеспечил нанесение превентивного удара, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно информации ведомства, разведывательная группа под командованием Болотова, выдвинувшись в указанный район, услышала в лесу голоса. Приблизившись, бойцы обнаружили большое скопление живой силы ВСУ и тяжелое орудие. Было принято решение занять позицию для наблюдения.

Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное — куда он собирается нанести удар, — говорится в сообщении.

После сбора необходимых данных группа скрытно отступила и доложила командованию. По полученным координатам был нанесен превентивный артиллерийский удар.

Благодаря смелым действиям и профессионализму старшего сержанта Владислава Болотова российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его, тем самым не позволив ему первому нанести удар по позициям российских войск, — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что группа иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, была ликвидирована в Харьковской области. В результате операции уничтожены четверо южноамериканских наемников из 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также трое граждан США, в числе которых бывшие военнослужащие американского спецназа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.