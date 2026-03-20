20 марта 2026 в 18:47

«Я для вас выгодный президент»: Лукашенко раскрыл отношение к власти

Лукашенко заверил, что не держится за власть и готов покинуть пост президента

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится удерживать власть и назвал дураками тех, кто придерживается противоположного мнения. Как передает БелТА, лидер республики подчеркнул, что считает себя полезным президентом для граждан и отметил, что воспринимает свою должность как ответственность, полученную от народа.

Я для вас выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся, — заявил политик.

По его словам, он не рассматривает власть как личную выгоду. Он добавил, что страна остается спокойной и стабильной, при этом заверил, что не цепляется за свой пост. Лукашенко также отметил, что если большинство граждан будет недовольно, на выборах можно избрать другого президента, и он не испытывает страха перед таким развитием событий.

Ранее Лукашенко подписал решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь гуманитарными соображениями. Речь идет о людях, осужденных за преступления экстремистской направленности. В администрации президента уточнили, что при рассмотрении вопроса учитывались обращения матерей, жен и других родственников осужденных.

До этого Лукашенко также заявил о своей симпатии к президенту США Дональду Трампу и поддержке его политического курса. Соответствующие слова прозвучали во время переговоров белорусского лидера со спецпосланником США Джоном Коулом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет европейского премьер-министра развернулся из-за угрозы теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

