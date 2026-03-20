«Я для вас выгодный президент»: Лукашенко раскрыл отношение к власти Лукашенко заверил, что не держится за власть и готов покинуть пост президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится удерживать власть и назвал дураками тех, кто придерживается противоположного мнения. Как передает БелТА, лидер республики подчеркнул, что считает себя полезным президентом для граждан и отметил, что воспринимает свою должность как ответственность, полученную от народа.

Я для вас выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся, — заявил политик.

По его словам, он не рассматривает власть как личную выгоду. Он добавил, что страна остается спокойной и стабильной, при этом заверил, что не цепляется за свой пост. Лукашенко также отметил, что если большинство граждан будет недовольно, на выборах можно избрать другого президента, и он не испытывает страха перед таким развитием событий.

Ранее Лукашенко подписал решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь гуманитарными соображениями. Речь идет о людях, осужденных за преступления экстремистской направленности. В администрации президента уточнили, что при рассмотрении вопроса учитывались обращения матерей, жен и других родственников осужденных.

До этого Лукашенко также заявил о своей симпатии к президенту США Дональду Трампу и поддержке его политического курса. Соответствующие слова прозвучали во время переговоров белорусского лидера со спецпосланником США Джоном Коулом.