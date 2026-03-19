19 марта 2026 в 18:47

Лукашенко помиловал 250 осужденных на основании принципа гуманизма

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь принципом гуманизма, сообщили БелТА в пресс-службе главы государства. Речь идет о лицах, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма, — сказали журналистам в пресс-службе.

В администрации президента уточнили, что при принятии решения традиционно учитывались обращения матерей, жен и близких родственников осужденных. Это стало одним из ключевых факторов при рассмотрении вопроса о помиловании.

Все ходатайства перед передачей главе государства были тщательно изучены специальной комиссией под руководством генерального прокурора. Лукашенко также принял во внимание мнение членов этой комиссии при вынесении окончательного вердикта.

Ранее президент Белоруссии выразил симпатию американскому коллеге Дональду Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу, несмотря на ошибки. Он попросил спецпосланника США донести его точку зрения до главы Белого дома.

Белоруссия
Александр Лукашенко
осужденные
помилования
Обломки ракеты упали рядом с нефтехимическим заводом у Хайфского залива
Муж Маши Распутиной связал скандал с их домом на Рублевке и дело Долиной
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Олешко «разболтал» секрет долголетия Зацепина
США сняли санкции с двух банков одной страны СНГ
Мама продала: украинец купил девочку за $100 и изнасиловал
Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель
Минпромторг выступил за полный НДС на импортные товары маркетплейсов
Трамп исключил возможность отправки войск в Иран
Стало известно, как три кошки из зоны СВО стали звездами сцены
Седокову обвиняют в фальшивом брачном договоре
В Катаре оценили последствия удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу
Как прожить в Москве, если отключили мобильный интернет: топ-5 лайфхаков
«Большое геройство»: Песков о пострадавших в Ливане журналистах RT
Астролог дал прогноз, кто в 2026 году забеременеет
«Нужно больше крови». Украина усиливает мобилизацию: к чему готовят ВСУ
Киевлянку по ошибке объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации
Юрист Эпштейна заговорит перед комитетом палаты представителей США
Кремль держит руку на пульсе в ситуации с Кубой
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

