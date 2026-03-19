Лукашенко помиловал 250 осужденных на основании принципа гуманизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь принципом гуманизма, сообщили БелТА в пресс-службе главы государства. Речь идет о лицах, осужденных за преступления экстремистской направленности.

В администрации президента уточнили, что при принятии решения традиционно учитывались обращения матерей, жен и близких родственников осужденных. Это стало одним из ключевых факторов при рассмотрении вопроса о помиловании.

Все ходатайства перед передачей главе государства были тщательно изучены специальной комиссией под руководством генерального прокурора. Лукашенко также принял во внимание мнение членов этой комиссии при вынесении окончательного вердикта.

Ранее президент Белоруссии выразил симпатию американскому коллеге Дональду Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу, несмотря на ошибки. Он попросил спецпосланника США донести его точку зрения до главы Белого дома.