«Ты чуть ли не монгол»: Лукашенко отправил Орду на работу в Улан-Батор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении Михаила Орды чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Монголии, сообщает агентство БелТА. На встрече с дипломатом глава государства признался, что был удивлен его согласием занять этот пост.

Но мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов работать, давать результат, — отметил Лукашенко.

Он также указал, что у Минска сложились блестящие отношения с руководством Монголии, и призвал активно развивать взаимодействие. Президента страны политик назвал «земным», «хорошим» и «толковым».

Новый посол приступит к своим обязанностям в ближайшее время. Ожидается, что его основной задачей станет активизация двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил Андрея Мохора генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА). Прежде Мохор работал главой дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал». Также президент согласовал назначение гендиректора ЗАО «Атлант», им стал Андрей Дикун.