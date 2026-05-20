20 мая 2026 в 14:40

Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»

Обозреватель Полысалов: операция против Ирана позволила США увеличить арсенал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военная операция США против Ирана «Эпическая ярость» позволила Вашингтону сформировать избыточный арсенал, рассказал argumenti.ru обозреватель Герман Полысалов. Он отметил, что панические публикации СМИ позволили заключить контракты на выпуск 400 противоракет THAAD.

Подготовленный таким образом информационный фон позволил Пентагону заключить те самые контракты на выпуск 400 противоракет THAAD в год. Наконец, финальным аккордом этой скоординированной информационной спецоперации стал проект оборонного бюджета на 2027 год, предполагающий закупку сразу 857 противоракет THAAD за один финансовый год, — рассказал Полысалов.

Обозреватель подчеркнул, что такое количество кратно превышает объемы предыдущих лет. По его словам, аналогичные планы у США по закупке ракет Tomahawk: планируется закупка 785 единиц, хотя в прошлые годы этот показатель не превышал 50–130 изделий.

Ранее сообщалось, что Европа останется без обещанных США ракет Tomahawk, полноценной альтернативы которым по дальности у европейских стран нет. Глава Пентагона Пит Хегсет уже утвердил соответствующий меморандум.

