Россиянам напомнили, что нужно сделать в доме перед отпуском

Россиянам напомнили, что нужно сделать в доме перед отпуском Эксперт по ЖКХ Бондарь: перед отпуском нужно обесточить водонагреватель

Перед тем как отправиться в отпуск на дачу или в путешествие следует обесточить накопительный водонагреватель, посоветовал в беседе с «Москвой 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он порекомендовал оставить открытыми межкомнатные двери, чтобы предотвратить появление затхлого запаха.

После этого важно перекрыть подачу в квартиру холодной и горячей воды. Если это сделать, шанс затопить соседей снизится практически до нуля. Нужно обязательно обесточить накопительный водонагреватель, иначе при отсутствии давления или воды он может перегреться и сгореть, — призвал Бондарь.

Людям, в чей дом проведен газ, нужно обязательно перекрыть вентиля — от этого зависит безопасность всех жильцов. А если в жилье установлен датчик дыма, лучше заменить в нем батарейки. Помимо этого, желательно оставить номер телефона кому-то из соседей или живущим рядом родственникам.

Ранее Бондарь предупредил, что о плановой проверке показаний счетчиков жильцов уведомляют за две недели, поэтому любые другие сведения по данному вопросу являются мошенническими. По его словам, злоумышленники призывают граждан перейти по вредоносным ссылкам, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».