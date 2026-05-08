08 мая 2026 в 15:54

Россиянам рассказали, как не попасть на мошенников в сфере ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: о плановой проверке показаний сообщается за две недели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
О плановой проверке показаний счетчиков жильцов уведомляют за две недели, поэтому любые другие сведения по данному вопросу являются мошенническими, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, злоумышленники призывают граждан перейти по вредоносным ссылкам, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Мошенники начали активнее использовать «эффект толпы» и доверие внутри соседских сообществ. В периоды передачи показаний все чаще встречаются случаи, когда людей пытаются обмануть. Злоумышленники нередко создают группы, которые внешне напоминают официальные сервисы. Задача мошенников заключается в получении доступа к аккаунту «Госуслуг» жертвы. Для этого в общедомовой чат отправляется ссылка, например на «плановый учет показаний». Однако важно понимать, что официальное уведомление должно быть направлено потребителю не позднее чем за 14 дней до даты проверки, если иной срок не согласован, — предупредил Бондарь.

Он подчеркнул, что не стоит реагировать на фальшивые обращения мошенников. По словам эксперта, сейчас бумажные свидетельства о поверке имеют лишь информационное значение, а юридически значима только запись в государственном реестре «Аршин». Общественник добавил, что вносить соответствующие данные могут только аккредитованные организации.

Для решения вопросов ЖКХ лучше использовать приложение «Госуслуги Дом». На мой взгляд, только в таких государственных сервисах взаимодействие с коммунальными службами проходит прозрачно и безопасно. Довольно часто преступники рассчитывают на невнимательность жильцов, поэтому стоит всегда проявлять осторожность. Не передавайте посторонним коды из сообщений, ведь настоящие специалисты никогда их не просят. Если кто-то по телефону или в переписке просит код, то это уже не просто «красный свет», а сигнал о мошенничестве, — заключил Бондарь.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил о мошенниках, которые заманивают людей обещаниями вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что настоящие управляющие компании никогда не отправляют такие сообщения.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
