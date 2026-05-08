«Фатальные ошибки прошлого»: Шойгу объяснил уроки Дня Победы

9 мая — это дата, которая напоминает о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что сохранение исторической памяти и правды о войне — это священный и моральный долг, передает РИА Новости.

9 Мая — священный для нас праздник Великой Победы, напоминающий всем о той непомерной цене, которую заплатил наш народ, защищая свою Отчизну и избавляя мир от фашизма, а также о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого, — сказал Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что россияне с гордостью отдают дань бесконечного признания подвигу советского народа и людям разных национальностей, которые на войне стояли плечом к плечу. Он отметил, что своих героев чтит каждая семья в РФ и братских республиках.

По словам секретаря Совбеза, каждая республика СССР внесла бесценный вклад в общую победу, совместно отстояв свободу и разгромив нацизм. Он добавил, что наши деды и прадеды показали нам пример сплоченности и единства во имя жизни и процветания будущих поколений.

Ранее в китайском городе Далянь при поддержке движения «Победа 9/45» прошли памятные мероприятия к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Они проводились на территории советского воинского кладбища в районе Люйшунькоу.