Совбез России сообщил о сокращении опийного наркотрафика из Афганистана

Отмечается продолжающаяся с 2021 года позитивная тенденция снижения количества изымаемого из незаконного оборота героина, что обусловлено глобальным сокращением опийного наркотрафика из Исламского Эмирата Афганистан, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Совбезе сообщили, что Россия фиксирует действия киевских властей по распространению наркотиков среди населения Донбасса. В частности, сотрудники ФСБ пресекли деятельность 25 участников курируемой с территории Украины организованной наркогруппировки. Злоумышленники занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории республики, а также пропагандой наркозависимости среди подрастающего поколения.

