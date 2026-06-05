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05 июня 2026 в 17:01

Путин назвал три важнейшие технологии будущего

Путин: ИИ, автономные системы и платформенные решения — это технологии будущего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — это основные технологии будущего, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По словам российского лидера, страны, которые располагают ими, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира.

Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе — это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целую отрасль экономики. И, наконец, третье — это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки, — пояснил Путин.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ИИ-технологии помогают найти мутацию в геноме человека, чтобы создать вакцину для борьбы с опухолью. Глава ФМБА отметила, что специалисты все равно исследуют окончательные результаты вручную, поэтому вакцина против рака создается 42 дня и проверяется еще неделю.

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