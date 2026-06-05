Путин объяснил, как страны могут лишиться доступа к своим активам на Западе

Путин объяснил, как страны могут лишиться доступа к своим активам на Западе Путин: на Западе активы могут изъять по любому поводу

Любая страна, как и Россия, может в любой момент лишиться доступа к своим активам в долларах и евро, заявил президент страны Владимир Путин на ПМЭФ. По его словам, поводы для изъятия активов других стран на Западе могут быть любые, от конфликтов до отношения к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае — конфликт на Украине, в каком-то другом случае — конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке. Даже отношение к ЛГБТ-сообществу, — отметил он.

Ранее президент России заявил, что воровство замороженных российских активов ослабило позиции доллара в мире. По его словам, этот факт является очевидным.

Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что заблокированными со стороны западных государств оказались порядка $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Он охарактеризовал подобные действия Вашингтона и его союзников как банальное хищение чужих финансовых средств.