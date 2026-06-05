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05 июня 2026 в 16:43

Путин раскрыл, что именно ослабило позиции доллара в мире

Путин: воровство российских активов ослабило позиции доллара в мире

Фото: Кирилл Казачков/Росконгрес
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Изъятие замороженных российских активов ослабило позиции доллара в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, блокировка иностранных резервов по своей сути является воровством.

Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России, необратимо повлияли на позиции мировых валют: доллара и евро. Это просто очевидный факт. Нужно признать: теперь все страны, все без исключения, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, — подчеркнул Путин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые операции с замороженными российскими активами противоправны. По ее словам, замешанных в этом ждет ответ. Она также напомнила, что любое использование средств страны для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма.

До этого юрист Александр Геррейро заявил, что не существует правовых механизмов, которые позволили бы странам ЕС конфисковать российские активы. По его словам, принятие такого решения невозможно, учитывая тот факт, что против него выступают в том числе несколько государств — участников ЕС.

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