Захарова пообещала призвать к ответу за операции с российскими активами Захарова: замешанных в операциях с российскими активами в Европе ждет ответ

Любые операции с замороженными активами РФ противоправны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, замешанных в этом ждет ответ. Она также напомнила, что любое использование средств России для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма.

Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия, — это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния, — сказала Захарова.

Ранее юрист Александр Геррейро заявил, что не существует правовых механизмов, которые позволили бы странам ЕС конфисковать российские активы. По его словам, принятие такого решения невозможно, учитывая тот факт, что против него выступают в том числе несколько государств — участников ЕС.

До этого в ЦБ РФ сообщили, что Банк России обратился с заявлением в Общий суд ЕС в Люксембурге. Там оспаривается регламент, который вводит бессрочную заморозку активов российского регулятора и лишает его возможности защищать свои права.