Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 11:12

Захарова пообещала призвать к ответу за операции с российскими активами

Захарова: замешанных в операциях с российскими активами в Европе ждет ответ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Любые операции с замороженными активами РФ противоправны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, замешанных в этом ждет ответ. Она также напомнила, что любое использование средств России для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма.

Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия, — это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния, — сказала Захарова.

Ранее юрист Александр Геррейро заявил, что не существует правовых механизмов, которые позволили бы странам ЕС конфисковать российские активы. По его словам, принятие такого решения невозможно, учитывая тот факт, что против него выступают в том числе несколько государств — участников ЕС.

До этого в ЦБ РФ сообщили, что Банк России обратился с заявлением в Общий суд ЕС в Люксембурге. Там оспаривается регламент, который вводит бессрочную заморозку активов российского регулятора и лишает его возможности защищать свои права.

Власть
Мария Захарова
Россия
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано фото спасенной из густого леса в Тульской области девочки
Двух девушек-подростков осудили за убийство
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.