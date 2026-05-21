21 мая 2026 в 11:56

В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая

L'Antidiplomatico: Путин на встрече с Си Цзиньпином послал ясный сигнал Западу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Соловьёва/ РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином направил Западу четкий сигнал, пишет итальянский портал L'Antidiplomatico. Итогом встречи стало подписание совместной декларации и около четырех десятков межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют «важную стабилизирующую роль на мировой арене», — говорится в материале.

Ранее Путин заметил, что его переговоры в Пекине состоялись 20 мая — в день, когда основатель КНР Мао Цзэдун призвал бороться против гегемонии США. Сегодня Москва и Пекин дружат не в противовес кому-то, а исключительно ради своих национальных интересов, подчеркнул он.

Кроме того, президент России заявил, что главная задача двусторонних отношений — обеспечить счастье и процветание граждан обеих стран. Заложенный фундамент, по словам лидера, позволил Москве и Пекину с честью выдержать проверку на прочность.

