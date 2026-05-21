Появились новые кадры с места посадки сгоревшего Ан-2 в Якутии

Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании «Ангара» в Амурской области Фото: СК РФ
В Сети появились кадры с места аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии, при которой погиб пилот. В ролике отчетливо видно, что воздушное судно выгорело практически дотла.

На опубликованных кадрах также можно заметить, что фюзеляж сильно разрушен, рядом лежат фрагменты хвостовой части, металлические конструкции и разбросанные детали корпуса. Самолет совершил посадку в лесу под Теплым Ключом, из которого вылетел.

Предварительно, у Ан-2 отказал двигатель во время авиапатрулирования пожароопасной обстановки. Пассажирам удалось спастись из горящего самолета. Они добрались с места ЧП до берега реки Восточная Хандыга.

Всего на борту самолета находились восемь человек. Командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Затем пришло сообщение об аварийной посадке с координатами.

Также выяснилось, что Ан-2 принадлежит авиакомпании «Миан». Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования в качестве основных версий аварийной посадки.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
