19 мая 2026 в 10:19

Появились подробности аварийной посадки самолета в Якутии

Экстренно севший в Якутии самолет Ан-2 получил повреждения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Самолет Ан-2, совершивший аварийную посадку в Якутии, принадлежит авиакомпании «Миан», сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Воздушное судно получило повреждения.

Воздушное судно получило повреждения. Обстоятельства выясняются. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на борту, вылетевшем из Теплого Ключа, находились восемь человек. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Затем пришло сообщение об аварийной посадке и координаты места. Пассажиры пешком вышли из леса и направились в сторону Теплого Ключа.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей. Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию.

